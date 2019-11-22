شكرا لقرائتكم خبر عن المالية ترد على مزاعم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة المالية ، ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في تصنيعها سواء محلية أو مستوردة، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في تصنيعها سواء محلية أو مستوردة، مُوضحةً أن الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في تصنيعها مُعفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة، وذلك منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2016 الخاص بالضريبة على القيمة المضافة

وشددت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، على حرص الحكومة على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، باعتبارها حقاً أساسياً لجميع المواطنين، على اختلاف مستويات دخولهم دون تحميلهم أي أعباء إضافية.

Advertisements

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد اعتزامها فرض ضريبة جديدة على مزارع الماشية، مُؤكدةً أنه لا توجد نية لفرض أي ضريبة جديدة على مزارع الماشية، مُشددةً على أن الدولة حريصة على دعم المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض بقرار حكومي، ولكن بنص قانوني بموافقة مجلس النواب.

وأكدت الوزارة، أنها لا تعتزم فرض أي رسوم ضريبية جديدة على المواطنين خلال هذه الفترة، مُوضحةً أنها حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية، للتيسير على الممولين بما يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار.