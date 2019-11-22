شكرا لقرائتكم خبر عن المالية ترد على مزاعم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأدوية والان مع تفاصيل الخبر
وشددت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، على حرص الحكومة على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، باعتبارها حقاً أساسياً لجميع المواطنين، على اختلاف مستويات دخولهم دون تحميلهم أي أعباء إضافية.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد اعتزامها فرض ضريبة جديدة على مزارع الماشية، مُؤكدةً أنه لا توجد نية لفرض أي ضريبة جديدة على مزارع الماشية، مُشددةً على أن الدولة حريصة على دعم المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض بقرار حكومي، ولكن بنص قانوني بموافقة مجلس النواب.
وأكدت الوزارة، أنها لا تعتزم فرض أي رسوم ضريبية جديدة على المواطنين خلال هذه الفترة، مُوضحةً أنها حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية، للتيسير على الممولين بما يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار.
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