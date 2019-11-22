رئيس الوزراء يلتقى غادة والى ويهنئها بمنصبها الأممى الرفيع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مدبولى: غادة والى تركت بصمة واضحة وإنجازات ملموسة فى منصبها الحكومى..وستكون خير سفير للمرأة المصرية فى المحافل الدولية

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: يرحب مجلس الوزراء باختيار وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، لمنصب المدير التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة المعنية بالمخدرات، والجريمةUNODC، والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة في فيينا UNOV.

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وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الاختيار يعبر عن تقدير دولي مستحق لمواقف مصر الدولية، ودورها في ملفات محاربة الارهاب والجريمة المنظمة والمخدرات. كما يعد تقديرا لجدارة وزيرة مصرية، عملت لستة أعوام بكفاءة مشهود بها، علي تطوير ملفات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية، وأهلتها خبرتها لهذا المنصب الرفيع، كوكيل السكرتير العام للامم المتحدة.

وتمنى الدكتور مصطفى مدبولى التوفيق لغادة والى فى منصبها الجديد، مشيرا إلى أنها ستكون خير سفير للمرأة المصرية فى المحافل الدولية، وسيكون لها تأثير واضح فى منصبها الجديد، مثلما حققت نجاحات عديدة فى منصبها الحكومى، وتركت بصمة واضحة، وإنجازات ملموسة