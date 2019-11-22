شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترد على شائعة إسناد إدارة البورصة لشركات القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت البورصة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن أولويات عمل البورصة المصرية ترتكز خلال الفترة الحالية على جذب شركات جديدة للقيد، وتحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة، إضافة إلى زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، التي تمثل جانب الطلب.
كما تستهدف زيادة معدلات الإفصاح، حيث تم إنشاء وحدة متخصّصة لرصد مدى التزام الشركات بالإفصاح عن الأحداث الجوهرية والإعلان عن الميزانيات في موعدها والتركيز على مدى وضوح بنود الميزانيات.
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