شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قناة السويس تنفى تراكم الديون بعد رد أموال شهادات القناة لأصحابها والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر2019 شهدت عبور 1790 سفينة من الاتجاهين بزيادة قدرها 8%، مقارنة بشهر أكتوبر 2018، الذى شهد عبور 1657 سفينة، مُشيرةً إلى أن إحصائيات الملاحة الشهرية خلال العام الحالى قد سجلت ثانى أكبر عائد شهرى فى تاريخ القناة، وهى عائدات شهر أغسطس الماضى بإجمالى 510.1 مليون دولار.
وأضافت الهيئة أن قناة السويس الجديدة نجحت فى زيادة السفن المارة إلى نحو 60 سفينة فى اليوم بدلاً من مرور 42 سفينة فى اليوم قبل إنشاء القناة الجديدة.
كما نفت الهيئة ما تردد من أنباء بشأن اعتزام هيئة قناة السويس زيادة رسوم عبور سفن "الصب"، وناقلات "النفط" التى تزيد حمولاتها عن20 ألف طن بنسبة تصل إلى 5%، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على السفن والناقلات العابرة بقناة السويس، مُوضحةً أن رسوم العبور ثابتة كما هى ولم يطرأ عليها أى زيادات منذ 5 سنوات، وذلك حرصاً من الهيئة على جعل قناة السويس ممراً أكثر تنافسية مع الطرق البديلة، مُشيرةً إلى أن إقرار رسوم العبور تخضع لدراسات مستفيضة ولا تتم بطريقة عشوائية، كما يتم الإعلان عنها بمنتهى الشفافية.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة قناة السويس تنفى تراكم الديون بعد رد أموال شهادات القناة لأصحابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.