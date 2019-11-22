مات لينقذ ابن أخيه وهوجم بسبب جمال عبدالناصر.. حكايات ياسر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير ياسر المصري، الذي ولد في 22 نوفمبر 1970 في مدينة الرميثة بالكويت، ودرس في مدرستها الثانوية، وتخرج من الأكاديمية الأردنية للموسيقى.

نال ياسر المصري شهرة كبيرة في مصر من خلال دوره في فيلم "كف القمر"، ولعب دور "ضاحي والقط" في الفيلم، حيث كان أحد "أصابع" كف "قمر" في الفيلم، الذي نال إشادة نقدية وجماهيرية واسعة فور طرحه.

نرصد لكم في هذا التقرير حكايات ياسر المصري:

- البداية الفنية

عرفه الجمهور العربي بشكل كبير من خلال مسلسل "نمر بن عدوان"،الذي كان منتسبًا لعشيرة العدوان الأردنية وشاركته البطولة الفنانة صبا مبارك، وقدم خلال نفس الفترة العديد من المسلسلات التي يغلب عليها الطابع التاريخي أو البدوي، قدم أولى تجاربه في الدراما المصرية في عام 2013 من خلال مسلسل (تحت الأرض)، بعدها قدم مسلسل "تحت الأرض" مع أمير كرارة، وكان آخر أعماله في مصر مسلسل "أمر واقع" مع الفنان كريم فهمي في عام 2018.

تزوج ياسر المصري في عام 2000 من الصحفية اﻷردنية (نسرين الكرد)، وهي صحفية في جريدة الراي، ورزق منها بثلاثة أبناء.

توفي لينقذ ابن أخيه

توفي الفنان ياسر المصري في 23 اغسطس 2018، في حادث تصادم بسيارته.

وقال أسامة المصري، شقيق الفنان الراحل في برنامج معكم منى الشاذلي، إن ياسر المصري في يوم وفاته كان يسجل لقاء على التلفزيون الأردني في الصباح.

وأضاف أسامة المصري، أن ياسر المصري في نهاية البرنامج قال ياسر المصري بصبح على والدتي وبقولها كل عام وأنتي بخير.

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وتابع: وذهب ياسر المصري مع زوجته وأولاده لزيارة والدته وسألها أكثر من مرة "بدك أشي أجيبلك أياه" وكررها أكثر من مرة، وخرج من المنزل وذهب ياسر المصري لشقيقه محمد الكبير ووجده يقوم بتصليح سيارة مملوكة لخطيب ابنة شقيقه، وركب المصري السيارة وكانت بلا فرامل فنزلت به لمنحدر.

وأضاف الفنان منذر رياحنة في اللقاء، أن الفنان ياسر المصري ماتلينقذ أبن شقيقه، مشيا إل ىأن ياسر المصري كان بإمكانه أن يقفز من الحافلة قبل اصطدامها، لكن ابن شقيقه كان معه في الحافلة، وأثناء هبوط الباص، أخرج ياسر المصري ابن اخيه من الباص لينقذ حياته، فمات ياسر المصري.

اللحظات الأخيرة

قال أسامة المصري، شقيق الفنان، إنهم طلبوا الإسعاف للفنان ياسر المصري، وكان حيا، وقال الشهادة ثلاث مرات ووصل المستشفى حيا، وظل يردد الشهادة حتى فارق الحياة.

دور عبد الناصر في "الجماعة2"

جسد الفنان الراحل شخصية الرئيس جمال عبدالناصر في مسلسل ""الجماعة2"، وقال المخرج خالد يوسق قي تصريحات صحفية، إنه من رشح ياسر المصري لتجسيده لشخصية "جمال عبدالناصر" واقترح على المنتج كامل أبو علي أن يقوم المصري بالدور في الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة"، وبالفعل وافق صناع العمل واستعانوا به.

وتسبب الدور في هجوم كبير على ياسر المصري وقيل إنه لم يتقن اللهجة المصرية وكان بعيد الشبه عن جمال عبدالناصر، إلا أن خالد يوسف علق على الأمر وقال إن الراحل قدم الدور بشكل جيد للغاية، والسلبية الوحيدة التي كانت تواجه ياسر المصري هي عدم إتقانه للهجة المصرية بشكل تام.

وقال ياسر المصري عن دوره في مسلسل الجماعة للإعلامي عمرو أديب إنه اعتمد في تقديمه للدور على البحث وتوجيهات الأستاذ وحيد حامد والمخرج شريف البنداري، مشيرا إلى أنه شاهد فيلم ناصر 56 أكثر من 10 مرات.

آخر أعماله

شارك الفنان ياسر المصري، في عمل عُرض بعد وفاته وهو المسلسل الأردني "درب الشهامة"، من تأليف وإخراج محمد العوالي، وظهر ياسر المصري في المسلسل بدور سمران وهو ضيف شرف المسلسل.​