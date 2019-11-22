في يوم واحد.. ضبط 4.4 آلاف مخالفة مرورية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء محمود عبد الرازق، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 4 آلاف و406 مخالفات مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ2073 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ1352.

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كما تم حجز مركبتي "توك توك"، وضبط 23 موقفا عشوائيا، وتحرير 105 مخالفات تجاوز السرعة المقررة "رادار"، و28 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان والتصالح الفوري في 66 حالة.

وشملت الجهود شن 22 حملة استهدفت سيارات السرفيس، وفحص 10 سائقين ثبُت عدم تعاطي أي منهم مواد مخدرة في أثناء القيادة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.