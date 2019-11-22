محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعدت مديرية أمن الجيزة حملات مكبرة بدائرة القطاع تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، استهدفت تحقيق لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية . أسفرت الحملات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 58 متهما بينهم 53 اتجارا في المواد المخدرة و5 حالات تعاطٍ بمضبوطات بلغت (2220 جرام مخدر الحشيش – 708 أقراص مخدرة – 195 جرام هروين – عدد 850 جرام أستروكس – 115 جرام بانجو – 180 جرام نبات الشادو – 80 جرام بودر). في مجال قضايا الأسلحة النارية ألقت القوات القبض على 17 متهما في قضايا دفاع عن النفس، وضُبط بحوزتهم 15 فرد خرطوش محلي عيار 12 مم، بندقيتين خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم و29 طلقة مختلفة الأعيرة. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر خلال يوم واحد.. القبض على 53 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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