ضبط 2 طن "سناكس" فاسد داخل مصنع غير مرخص بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
داهمت مأمورية من ضباط مباحث التموين بالجيزة، مصنعا غير مرخص لإنتاج وتصنيع المقرمشات بمركز أبو النمرس.
تحريات العميد خالد أبو العلا، مدير مباحث التموين بالجيزة، توصلت إلى أن "محرم.م." 40 سنة، صاحب المصنع، يستخدم مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.
عقب تقنين الإجراءات وبتفتيش المصنع عثر على 31 شيكارة معبأة "ذرة مجروشة"، 71 شيكارة معبأة مكسبات طعم، 17 كيسا معبأ سناكس، 52 برنيكة معبأة أكياس عصائر و460 كرتونة معبأة سناكس تزن 2 طن و247 كجم غير صالحة للاستهلاك.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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