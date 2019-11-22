أخبار مصر | عاجل.. توجيه مهم للحكومة بشأن فواتير المياه وقراءات العدادات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. توجيه مهم للحكومة بشأن فواتير المياه وقراءات العدادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، شركات مياه الشرب، بدراسة أي شكاوى ترد من المواطنين بخصوص الفواتير، وقراءات العدادات، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المواطنين طبقًا لاستهلاكهم الفعلي.

الوزير نوه، خلال اجتماعه مع قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة مواجهة ظاهرة سرقة وصلات مياه الشرب، والعمل على زيادة تحصيل فواتير الاستهلاك، ومستحقات الشركات لدى المواطنين، من أجل استيفاء حق الدولة.

ولفت "الجزار" إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على هذا المصدر الحيوي غير المتجدد، وسبل الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه.