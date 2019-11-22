أخبار مصر | 10 خطوات تحميك من الإصابة بالأنفلونزا في فصل الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 خطوات تحميك من الإصابة بالأنفلونزا في فصل الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع بداية فصل الشتاء، يصاب الملايين من الناس بأمراض هذا الفصل، وأبرزها "الأنفلونزا"، ويسعى الكثيرون للوقاية من الإصابة بها نتيجة تأثيرها على قدرتهم على العمل.

ونعرض في السطور التالية 10 خطوات تقلل من فرص الإصابة بهذا المرض:

1- تجنب الاستحمام قبل النزول من البيت خاصة في فترة الليل.

2- ركز على ارتداء الملابس القطنية.

3- تناول كوبا من الماء قبل الخروج من المنزل.

4- احرص على تناول عصير الليمون مع العسل.

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5- ركز على تناول الأطعمة التي تقوي جهاز المناعة، مثل: الزنجبيل، والجزر، والحمضيات.

6- ابق في المنزل فترة قبل الخروج مباشرة.

7- يجب تغطية الفم عند العكس أو السعال.

8- اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون.

9- إذا أصيب طفلك، يفضل ألا يذهب للمدرسة لعدم انتشار العدوة.

10- احرص على الحصول على التطعيمات الطبية ضد الأنفلونزا.