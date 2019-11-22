شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، طقسا معتدلا على كافة الأنحاء نهارًا بارد ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وعلى الأحمر شمالية غربية. وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «14- 25»، إسكندرية «14- 24»، قنا «14- 27»، الأقصر «14- 28»، أسوان «14- 30».
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