شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تدرس مع الاتصالات بيع تذاكر السكة الحديد عن طريق مكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث التعاون بين الوزارتين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتفعيل عدد من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في مجالات النقل والاتصالات .

وتباحث الجانبان وفق بيان صحفى صادر اليوم، حول تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين فيما يتعلق بالتعاون في وضع منظومة أكشاك بريدية في عدد 12 محطة سكة حديد رئيسية والتعاون بين الجانبين في بيع تذاكر السكة الحديد عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وذلك تيسيرا على المواطنين

وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة من الجانبين تبدأ أعمالها مع بداية الأسبوع القادم، لإقرار وسرعة تحديد الأماكن الخاصة بالاكشاك البريدية في المحطات المتفق عليها، وكذلك سرعة انجاز تذاكر سكة حديد تجريبية مع بداية الشهر القادم، ليبدأ بعدها التشغيل التجريبي لمنظومة إنتاج تذكرة سكة حديد، والدفع الإلكتروني عن طريق مكاتب البريد المختلفة.

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كما تم الاتفاق علي التعاون بين الجانبين فى مجال عقد دورات تدريبية في مجالات تكنولوجيا المعلومات لكافة الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل، وذلك فى إطار التحول الرقمى، والاتجاه نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات فى كافة قطاعات وزارة النقل، وكذلك الإعداد لتوقيع بروتوكول للمرحلة الثانية لمشروع البنية المعلوماتية لوزارة النقل، والذى يعد محورا هاما في مجال تكنولوجيا المعلومات يخدم كافة هيئات وشركات وزارة النقل .