شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. احتراق محرك طائرة على متنها 347 راكبا فى لوس أنجلوس بدون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت مقطع فيديو مصور، اشتعال النيران فى محرك طائرة ركاب كان على متنها 347 راكبا بالإضافة إلى 18 من أفراد الطاقم بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار لوس أنجلوس، أمس الخميس.

ووفقا لقناة الحرة، عادت الطائرة التى كانت متجهة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا مرة أخرى إلى المطار بعد تعطل أحد محركاتها لتهبط اضطراريا.

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وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنها هبطت بسلام من دون وقوع حوادث، وقالت شركة الخطوط الفلبينية المشغلة لها إن أحدا لم يصب بأذى، مؤكدة أنه لا يعرف السبب بعد وراء تعطل محرك الطائرة وهى من طراز بوينج 777.

وأظهرت اللقطات ألسنة النيران والدخان فى الجانب الأيمن من الطائرة أثناء تحليقها.

وقال أندرو أميس، 36 عاما، الذى شاهد الطائرة أثناء تحليقها فوق المحيط بعد إقلاعها من مطار لوس أنجلوس إنه "شاهد قذائف من اللهب تطلق من محركها الأيمن وكان الأمر "أشبه باللهب الذى يطلق خلف دراجة نارية أو سيارة".