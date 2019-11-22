شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل على كافة الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 25

شبين الكوم 14 25

طنطا 14 25

دمنهور 14 24

الإسكندرية 14 24

بلطيم 14 25

مطروح 13 23

السلوم 12 23

سيوة 12 23

بورسعيد 18 23

دمياط 17 22

الزقازيق 13 24

الإسماعيلية 10 24

السويس 13 24

العريش 09 23

رفح 09 22

رأس سدر 14 25

نخل 02 24

نويبع 19 23

طابا 15 24

كاترين 02 19

الطور 14 26

شرم الشيخ 19 27

الغردقة 17 28

مرسى علم 18 27

الفيوم 10 25

بني سويف 10 25

المنيا 09 25

أسيوط 12 26

سوهاج 13 27

قنا 14 27

الأقصر 14 28

أسوان 14 28

أبوسمبل 13 28

الوادي الجديد 09 28

شلاتين 19 30

أبو رماد 21 28

حلايب 22 27

رأس حدربة 21 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 32

المدينة 16 27

الرياض 08 19

المنامة 20 24

أبو ظبي 18 26

الدوحة 19 25

الكويت 10 24

دمشق 02 15

بيروت 16 22

عمان 05 18

القدس 05 18

غزة 13 24

بغداد 08 22

مسقط 20 24

صنعاء 08 22

الخرطوم 20 34

طرابلس 16 21

تونس 12 22

الجزائر 14 20

الرباط 15 19

نواكشوط 18 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -01 15

إسطنبول 12 15

إسلام أباد 12 20

نيودلهي 17 28

جاكرتا 24 32

بكين 02 11

كوالالمبور 24 30

طوكيو 08 12

أثينا 10 20

روما 11 17

باريس 06 11

مدريد 06 12

برلين 06 10

لندن 07 10

مونتريال -07 05

موسكو -09 -03

نيويورك 02 14

واشنطن 02 15