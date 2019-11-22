شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل شباب ورياضة الإسكندرية: تفتيش دوري على الهيئات والمراكز لرصد المعوقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية اجتماعا تنفيذياً ضم مديرو الادارات الفرعية وقيادات المتابعة الداخلية والهيئات الخاصة بمقر المديرية اليوم وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الشباب والرياضة ممثله في مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية بالوقوف على آخر المستجدات الموجوده داخل إدارات المتابعه الداخليه والهيئات الخاصة .

وناقشت خلال الاجتماع المستجدات أثناء المتابعات المستمره على الهيئات الشبابية والرياضيه ووجهت اداره المتابعه الداخليه بمتابعه تلك الهيئات باستمرار حتى تقوم بازالة أي معوقات أو مشاكل تطرا على أي من الهيئات الشبابية مطالبة بضرورة حل كل المشاكل ان وجدت في حينها خاصة وان المديرية معنية بالمراكز وتولى الاهتمام الأكبر لمراكز القرى نظرا لوجودها في أشد الأماكن احتياجا للأنشطة وان مرتادى هذة المناطق مسؤليتها .

وأوصت «الشريف» بضرورة التفتيش الدورى على الهيئات مستطرداً: لدينا ايجابيات تم حصادها في المراكز وذلك بفضل العمل والمتابعة المستمرة وتعاون العاملين في المراكز والتواصل مع مجالس الإدارات الخاصة بها كما يوجد سلبيات تم رصدها ويجب حلها ونحن نقيم أنفسنا ومراكزنا كل فترة للوصول إلى الأفضل والاحسن.

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وشددت على الوقوف على مسافة واحدة من كل الهيئات ولا يوجد مصلحة للمديرية مع أحد ضد احد ولكننا جميعا تحكمنا المصلحة العامة .

وخلال اللقاء عرض بعض المسؤولين المشاكل التي تواجهم أثناء المتابعات وكلفت على الفور مدير مكتبها بالتواصل لحل كل المشاكل مضيفة: أننا جميعا نعمل في منظومة عمل واحدة وان التعاون الدائم هو اساس لنجاح المديرية وانها تثق في قدرات زملائها وتستقبل جميع الاقتراحات والشكاوى في أي وقت مشيرة إلى تحديد لقاء اسبوعى لاستقبال العاملين لحل مشاكلهم يوم الثلاثاء من كل اسبوع .

ولفتت إلى عقد دورات تدريبة لصقل مهارات العاملين في الهيئات والمتابعة على أن يتخلل الدورة التخصصية ورشة عمل لتطوير مهارات العاملين في التواصل .

وفى سياق متصل قالت وكيل الوزارة أن المديرية دشنت مبادرة «طور وغير» لتأهيل العاملين في مجال ريادة الاعمال وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتنفذها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية وبرئاسة محمد مسعود مدير عام الإدارة العامة للشباب مشيرة إلى أن المبادرة تأتى في اطار الاحتفال بالاسبوع العالمى لريادة الأعمال.

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى كيفية محو أمية الفكر الريادي لدى العاملين ونشر ريادة الأعمال النسائية في المجتمع السكندرى وتحفيز الفتيات للتخطيط الجيد لمشاريعهن الواعدة، ومساعدتهن وتشجيعهن ليصبحن رائدات أعمال في المستقبل وتعليم الفتيات كيفية تسويق المنتجات وزيادة المبيعات والأساليب الحديثه للتسويق وتعليم الفتيات أساليب الدعايه الحديثه لتسويق المنتجات بأقل مجهود ممكن وتحقيق أعلى ربح.