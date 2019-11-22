شكرا لقرائتكم خبر عن اعتدى جنسيًا على قريبتهما.. عاملان وراء مقتل «مشعوذ بني مزار» انتقامًا منه (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة أمن المنيا من ضبط شخصين، لاتهامهما بقتل شخص مشهور عنه السحر والعلاج الروحانى، بعد أن استدرجه أحدهما بحجة علاج زوجته، وانتظره ابن عمه فى الطريق، وانقضا عليه وقتلاه، للانتقام منه لاعتدائه على قريبة المتهمين جنسيا أثناء إحدى جلسات العلاج الروحانى.

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تلقى ضباط مركز بنى مزار، بلاغا بالعثور على جثة حاصل على دبلوم- 48 سنة- والسابق اتهامه فى 16 قضية «خيانة أمانة، تبديد أموال عامة» بجوار أحد المنازل المتاخمة للزراعات، وبها عدة طعنات بالصدر وجروح متفرقة بالرقبة والرأس واليد اليسرى، وتم التحفظ على الجثة وتم التوصل لشاهد رؤية «تاجر»- 35 سنة- بسماعه صوت استغاثة حال تواجده بمنزله المجاور لمكان الواقعة، وباستطلاعه الأمر شاهد مجهولا ملثما ممسكاً بيده سكينا وأثناء مشاهدته له هرب داخل الزراعات، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه يشتهر عنه العمل فى مجال الدجل والشعوذة.

وتم تشكيل فريق بحث توصل إلى تحديد مرتكب الواقعة عامل- 52 سنة- والسابق اتهامه فى 3 قضايا «قتل وتعدى وهروب من مراقبة».

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية، أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام من المجنى عليه بالاتفاق مع نجل عمومته عامل-51 سنة- على استدراج المجنى عليه لمنزله بحجة علاج زوجته روحانياً على أن يقوم هو بالاختباء بالطريق ورصده أثناء انصرافه والإجهاز عليه بآلة حادة «نصف مقص أشجار»، فأحدث إصابته التى أودت بحياته وهرب داخل الزراعات تاركاً الدراجة النارية «تروسيكل»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.