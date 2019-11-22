شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إطلاق قمر الاتصالات الصناعي المصري «طيبة 1» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم إطلاق القمر الصناعى المصرى «طيبة 1»، اليوم، بهذه الخطوة تدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، إذ إن «طيبة 1»، يمثل طفرة نوعية كبيرة في هذا المجال، وهو ما يُسهم في دعم جهود التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة وفقاً لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد البلاد الطبيعية والصناعية والبشرية بهدف توفير حياة كريمة للمواطن ووضع مصر في المكانة التي تليق بها وتستحقها إقليمياً ودولياً.

وقال الوزير، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إن عملية إطلاق «طيبة 1» تأتى في إطار تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030؛ حيث يعمل على المساهمة في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومى والتجارى وتوفير تغطية شاملة لبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى للعام الجارى، واستضافتها وكالة الفضاء الإفريقية، كما أن إطلاقه سيُسهم في دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت واسعة النطاق للمناطق النائية والمنعزلة؛ لدعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وسعياً لسد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.

وأوضح الوزير أن إطلاق القمر المصرى سيساهم كذلك في النهوض بقطاعات: البترول والطاقة والثروة المعدنية، والتعليم، والصحة، والقطاعات الحكومية الأخرى، وسيدعم كافة أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب.