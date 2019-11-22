شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على تملك التجمعات التنموية بسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء بيع 23 ألف كراسة شروط لتملك التجمعات التنموية بوسط سيناء.

وقال المحافظ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، إنه نظرًا للإقبال الكبير على شراء كراسات الشروط، لتملك تلك التجمعات للراغبين من مختلف المحافظات، أصدر وزير التنمية المحلية توجيهاته لمختلف المحافظات بتسلم كراسات الشروط لتوزيعها على مواطنيها بمعرفتها، تيسيرا على المواطنين الراغبين وتسهيلا لهم بدلا من مشقة السفر والانتقال إلى القاهرة ومنافذ البيع.

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وأشار إلى أنه تم تخصيص مكتب المحافظة بالقاهرة لتسليم مندوبى المحافظات العدد المناسب من كراسات الشروط، مضيفا أن بيع كراسات الشروط مستمر حتى 12 ديسمبر المقبل نظير 50 جنيها للكراسة، على أن يتم تقديم الطلبات في نفس منافذ البيع اعتبارا من 15 ديسمبر المقبل وحتى 29 فبراير 2020.

وأوضح المحافظ أن عدد التجمعات التنموية يبلغ 18 تجمعا تنمويا «سكنى وزراعى» للتمليك لجميع الأسر المصرية في مختلف المحافظات، ويقسم كل تجمع إلى منازل وأراض زراعية بواقع منزل على مساحة 175 مترا مربعا، و10 أفدنة زراعية كاملة المرافق لكل فرد، نظير سداد مقدم وعدد من الأقساط تتخللها فترات سماح طبقا لما هو وارد في كراسة الشروط، وأن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية، حيث يضم أراضي زراعية مجهزة، منزلا، ديوانا، مسجدا، مدرسة تعليم أساسى، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية.

وأعلن المحافظ أن شروط التملك أن يكون سن المتقدم من 21 حتى 50 عاما، وألا يكون موظفا في الحكومة أو قطاع الأعمال والشركات لإتاحة الفرصة لمن لا يملك فرصة عمل، وأنه في حالة زيادة عدد المتقدمين يتم عمل قرعة علنية لاختيار المستوفين للشروط. وأعلن أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن هناك إقبالا كبيرا على كراسات الشروط، وأنه تم بيع كراسات الشروط من خلال منافذ البيع في الديوان العام بالعريش ومجالس مدن بئر العبدوالحسنة ونخل، إلى جانب مكتب المحافظة في القاهرة.

ويذكر أنه يتم قبول طلبات الراغبين من مختلف المحافظات بهدف تحقيق التنمية الشاملة وجذب 3 ملايين مواطن من المحافظات إلى سيناء لتعميرها وتنميتها وتحقيق المزج بين ثقافات أهالى سيناء وباقى المحافظات.