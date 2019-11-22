شكرا لقرائتكم خبر عن الحجز على ممتلكات شركة إنتاج سينمائى بتركيا.. والأزمة الاقتصادية بأنقرة السبب والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الصحيفة التابعة للمعارضة التركية، إن شركة شكر فاكتورينج رفعت دعوى حجز على شركة بانا فيلم، بعدما عجزت عن تحصيل مبلغ 7 ملايين و228 ألفا و195 ليرة من أربعة أشخاص، من بينهم راجى شاشماز، منتج مسلسلات وادى الذئاب وقطاع الطرق لن يحكموا العالم.
وتابعت صحيفة زمان: "يواجه الممثل الشهير تهمة الاحتيال من خلال مشاريع عقارية نفذتها شركته العقارية سال فى منطقة فكرتبه بمدينة إسطنبول، ففى 18 نوفمبر الجارى نفذت الجهات المعنية إجراء الحجز بمبنى شركة بانا للأفلام بمنطقة أسكودار، والقضية ذاتها مدان فيها 13 آخرين، وبلغ عدد من قدموا شكاوى بحقهم 131 شخصًا، وعندما عجزت شركة شكر فاكتورينج عن تحصيل المبلغ تقدمت بدعوى حجز لتصدر الدائرة الخامسة والعشرون لإدارة الحجز فى إسطنبول قرارًا بالحجز على ممتلكات 13 شخصا بينهم نجاتى شاشماز.
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