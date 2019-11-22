شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تؤمن المسارات المؤدية لاستاد القاهرة قبل نهائى أمم أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعزز قوات الشرطة من تواجدها بمحيط استاد القاهرة، اليوم الجمعة، لتأمين حفل نهائى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والتى تقام فى مصر.

وتؤمن قوات الشرطة دخول وخروج الجماهير، مع تأمين طاقم التحكيم والضيوف، والدفع بقوات المرور لتأمين المسارات المؤدية للاستاد، وتسيير حركة الطريق وعدم وجود أية كثافات مرورية.

وشدد خبراء أمنيون على أهمية التزام الجماهير المصرية بالتعليمات الأمنية وعدم الخروج عن المألوف، والظهور فى مشهد يليق بسمعة الرياضة المصرية.

وطالب الخبراء الجماهير بعدم اصطحاب المشاريخ أو الألعاب النارية واللافتات المسيئة، وعدم توجيه أية هتافات مسيئة.

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وأكد شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، أن وجود الفراعنة فى نهائى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة أمر نعتز به لأننا سنرفع علم بلدنا فى هذا اللقاء.

وأضاف شوقى غريب، فى مؤتمر صحفى قبل مواجهة كوت ديفوار غدا فى النهائى، "أهنئ كوت ديفوار على الوصول للنهائى.. الفريقان وصلا النهائى عن استحقاق.. وأتمنى أن تكون المباراة ممتعة للجمهور".

وتابع شوقى غريب، "اللى بيفرح هما أصحاب المركز الأول والثالث لأنهم يكونوا حققوا حاجة جديدة، إنما المركز الثانى بيطلع يستلم الميداليات وهو زعلان لأنه خسر النهائى".

وأشار المدير الفنى للفراعنة إلى أن "النقد الذى نتعرض له وضع صحى ويحق لأى أحد أن يتكلم.. وأنا بنسبة 90% مش متابع وسائل الإعلام خلال البطولة.. لكن لما بتصادف وأشوف حاجة فيها انتقاد لو فنى بأستفيد منه لو مش فنى مش بهتم به، وفى العموم أشكر كل اللى كان بينتقد واللى كان بيتكلم بإيجابية.. وكل واحد بيقول من حقه يقول كل حاجة".