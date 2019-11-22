شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة مخالفة قواعد التغطية الصحفية والإعلامية للحوادث الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لائحة الجزاءات المعدة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقوبة مخالفة عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية.

ونصت المادة 22 من لائحة الجزاءات على أنه يعد عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية مخالفة تقتضى توقيع جزاء المنع من النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكترونى، وحال جسامة هذه المخالفة وفق ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يكون للمجلس اتخاذ ما يراه من التدابير المناسبة لمواجهة المخالفة.