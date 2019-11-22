شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. قطع الكهرباء عن 39 منطقة فى الأقصر لصيانة المحولات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، غداً السبت، فصلاً كليًا للتيار الكهربى عن محطة محولات إسنا الجديدة جهد 33/11 ك ف، وذلك بناءً على طلب مدير عام شبكات إسنا، وذلك من الساعة 5 صباحاً وحتى الساعة 9 صباحاً، لإجراء صيانة للمحولات ورفع كفاءتها قبل دخول فصل الشتاء.
وأضاف قطاع توزيع كهرباء الأقصر، فى بيان صحفى، أن المناطق المتأثرة بالفصل 39 منطقة هى الوحدة المحلية لمجلس قروى النمسا (القرايا – حاجر القرايا – النمسا)، ومناطق "المستشفى العام - المستشفى التخصصى - شارع البحر - مجلس المدينة - مركز شرطة إسنا - النيابة الإدارية - النيابة العامة - المحكمة - شارع أحمد عرابى - نقطة شرطة إسنا - التأمينات - عملية المياه بالمكسر - جسر السيالة - الشئون الاجتماعية بالمكسر - الجبل - الشيخ سعد - الهميمى - الصرف الصحى – التموين".
كما سيجرى قطع الكهرباء بمناطق "الضرائب العقارية - الرى - الشركة الإيطالية - المطحن - عزبة الخزان"، ومجلس قروى النجوع ويضم "عزبة صالح – نجع أبو حميد – الفارسية – حمردوم – النواصر – باويل – أبو زعفة"، ومجلس قروى أصفون وأصفون شرق الترعة (الصاوى – أبو جمعة – الميزان)، ومجلس قروى إسنا ويضم (نجع أحمد سعيد – الجهينات)، ويهيب قطاع توزيع كهرباء الأقصر بالمواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بساعات الفصل اتخاذ التدابير اللازمة لتفادى ساعات الفصل.
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