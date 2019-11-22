شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزيرة التخطيط لـ«المصري اليوم»: نعد خريطة أساس رقمية لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، إن الوزارة تعمل مع إدارة المساحة والجهات المعنية، على إعداد «خريطة أساس رقمية» لمصر، بالاعتماد على التصوير الجوى والفضائى، لافتة إلى أنه تم تصوير 49 ألف كيلومتر مربع، للاستعانة بها في التخطيط في كل القطاعات، بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة، وسرعة التعامل مع التعديات، وتوفير المعلومات اللازمة لمتخذى القرار بناء على أرقام وإحصاءات دقيقة في كل القطاعات، بما يمكنهم من التخطيط الكفء الرشيد للاستثمارات، وتجنّب تكرار تضارب المشروعات، وتوجيه التمويل أو الدعم في المكان المناسب.

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وأضافت «غادة»، لـ«المصرى اليوم»، أن الخريطة تهدف إلى إنشاء الشبكية المساحية المصرية، وتوحيد الأرقام المكانية، وأعمال التصوير الجوى وخريطة الأساس، وأعمال إنتاج الخرائط لخريطة الأساس، وتنفيذ أعمال البنية الأساسية المعلوماتية، إذ تتم إتاحة التصوير للمحافظات، وهيئة الرقابة الإدارية، للمساعدة في كشف التعديات، فضلًا عن إعادة التصوير على مدار فترات زمنية لمتابعة المتغيرات ومعرفة إذا كانت قانونية أو غير قانونية.

وأشارت «غادة» إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق رؤية مستقبلية نحو مجتمع رقمى حقيقى يهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، ومتابعة الإنفاق الحكومى، وتحقيق إدارة أفضل للأصول والموارد الحكومية، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية، أو إدارة خطط التنمية، وتقييم الأداء ورفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.

في سياق متصل، أطلقت وزارة التخطيط، والمعهد القومى للإدارة، أمس، «مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة»، وفقًا للمادة (57) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وقالت الوزيرة، الدكتورة هالة السعيد، إن الهدف منها هو تحديد إطار قيمى مشترك ومتفق عليه من قبل كل العاملين في الجهاز الإدارى للدولة، وتوحيد معايير المحاسبة والمساءلة، مع تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، سواء لجهة العمل أو للموظف العام، من أجل الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعّال يُحسّن من إدارة موارد الدولة ويُعلى من رضاء المواطن.