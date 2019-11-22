شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف فى 7 نقاط على أسباب نجاح منظومة مواجهة السحابة السوداء العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الأسبوع الجارى، برئاسة المهندس طلعت السويدى، نجاح منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء) الناجمة بشكل أساسى من حرق قش الأرز، العام الجارى، فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لافتة إلى أن الفلاح والمزارع المصرى كان البطل الحقيقى فى إنجاح المنظومة.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز العناضر التى أدت إلى نجاح المنظومة حسبما استعرضت الوزيرة على النحو الآتى:

1- زيادة عدد مواقع تجميع قش الأرز والاستمرار فى الدعم بواقع 50 جنيها / طن.

2- زيادة محاور التفنيش للسيطرة على نقاط الحرق.

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3- استخدام أكثر لسيارات التتبع العاملة بالمنظومة.

4- استخدام أكثر من قمر صناعى لتكثيف الرقابة.

5- استخدام أكثر من وسيلة اتصال لتلقى شكاوى المواطنين.

6- التغيرات الاقتصادية حيث أصبح القش له قيمة اقتصادية.

7- زيادة وعى الفلاح والمزراع بالجدوى الاقتصادية لقش الأرز