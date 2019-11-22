أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف خطتها للتعامل مع الملوثات المسببة للسرطان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. الأرصاد تحذر المواطنين من برودة الأجواء ليلا وتنصح بـ "الجاكيت" التموين: صرف 80 % من مقررات شهر نوفمبر لأصحاب البطاقات حتى الآن الصحة تكشف خطتها للتعامل مع الملوثات المسببة للسرطان التأمين الصحى: مستشفى النصر ببورسعيد أجرت 304 عمليات نوعية لأول مرة بالمحافظة التعليم: امتحان مواد غير مضافة للمجموع لأولى وثانية ثانوى تتم على مستوى المدرسة طارق شوقى يوضح خطط تطوير التعليم الفنى خلال زيارته لألمانيا باجتماع مجموعة العشرين Advertisements وزير النقل يعلن تشغيل برج بنى مزار بمشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات مرصد الكهرباء: 23 ألف 250 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم بعد اختيارها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.. "التضامن" أول وزارات التعديل القوى العاملة: المحكمة العمالية بجدة أقرت بإعطاء العامل شهادة خدمة دون مقابل وزيرا الهجرة والكهرباء يعلنان فتح باب الإجازات للمصريين العاملين بالخارج

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