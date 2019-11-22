شكرا لقرائتكم خبر عن "س و ج".. كل ما تريد معرفته عن دعاوى الحبس لمتجمد النفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل كثير من المواطنين، عن دعاوى الحبس لمتجمد النفقات والأجور وحكمها فى القانون، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية المعلومات الكاملة عن دعاوى الحبس.

س: ما هى دعوى الحبس؟

ج: هى دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة، لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقة برغم قدرته على الأداء والسداد وهى إحدى الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.

س: ما سند وجوبها؟

ج: نص المادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000، والتى تنص على (إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية.

س: هل يجب الجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى؟

ج: نعم يجب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى، لأن دعوى الحبس من الدعاوى التى يجوز فيها الصلح .

س: ما شروط قبول دعوى الحبس؟

ج: يشترط لقبول دعوى الحبس خمسة شروط :

-1أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها.

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2 - أن يكون الحكم نهائيا (استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه).

3 - أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.

4 - أن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده - قادر على سداد ما حكم به وذلك بكافة طرق الإثبات.

5 - أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا، أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

س: ما المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس؟

1 - الصيغة التنفيذية لحكم النفقة .

2 - ما يفيد نهائية الحكم .

3 - ما يفيد يسار المدعى عليه (تحرى عن الدخل وقدرته على دفع المبلغ مرة واحدة).