شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: الخميس 28 نوفمبر غرة شهر ربيع الآخر فلكيا لعام 1441 هجريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يولد هلال شهر ربيع الأخر مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة و6 دقائق مساء بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من ربيع الأول لعام 1441هجريا الموافق 26 نوفمبر الجارى، وهو يوم الرؤية.

وكشفت الحسابات الفلكية، التى أعدها معمل أبحاث الشمس بمعهد الفلك، أنه سيلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم فى مدينة القاهرة، وكذلك فى الغالبية العظمى للعواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأوضحت الحسابات، أنه يلاحظ وجود فترة زمنية لمكوث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس فى ذلك اليوم، بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب شمس فى الغالبية العظمى للعواصم والمدن العربية والإسلامية، وهذه من الحالات الشاذة التى يجب دراستها لتفسيرها.

وأكدت الحسابات أنه وفقًا لذلك يكون يوم الأربعاء 27 نوفمبر هو المتمم لشهر ربيع الأول، وبذلك تكون غرة شهر ربيع الأخر لعام 1441 هجريًا فلكيًا يوم الخميس 28 نوفمبر الجارى.