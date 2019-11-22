غرفة السياحة تشدد بمعاقبة الشركات المقصرة في حق المعتمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية والمتحدث الرسمي باسم البوابة، على معاقبة شركات السياحة المقصرة في حق المعتمرين المصريين خلال الموسم الجديد، المقرر انطلاق أولى رحلاته يوم الإثنين المقبل، مؤكدًا أن البوابة الإلكترونية إنجاز تاريخي لمصر.

قال إبراهيم، أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc " مساء الخميس، إن بوابة العمرة المصرية تواكب التأشيرة الإلكترونية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، وتعمل عليها كل شركات السياحة المرخصة لموسم 1441 هجرية.

وأضاف أن البوابة تعد تمثيلاً للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، حيث ترتبط البوابة إلكترونيًا بجميع الجهات المعنية في مصر (الداخلية ـ الخارجية ـ الجوازات ـ وزارة الطيران المدني)، مؤكدًا وضع وزارة السياحة، ضوابط معينة للتعامل خلال بوابة العمرة، والتي تتعلق بالإقامة، وتنظيم السكن الداخلي، والأسعار المتداولة، وسعر البرنامج العمرة.

أوضح المستشار التنفيذي لبوابة العمرة أن شركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة العام الحالي والبالغ عددها 1833شركة ستبدأ في تسجيل البيانات الخاصة بالبرامج والمعتمرين على البوابة من اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر الجاري وحتى نهاية موسم العمرة للعام الحالي 1441.

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وأشار إلى أنه من خلال التطبيق التليفوني "استغاثة SOS" يمكن للمتصل بالبوابة من المعتمرين التقدم باستغاثة أو شكوى، حيث يتيح هذا التطبيق التواصل مع المشرف أو الوزارة أو الشركة المنظمة للبرنامج بما يكفل حل المشكلة التي يتعرض لها المعتمر في أسرع وقت.

وأعلنت وزارة السياحة انطلاق أولى رحلات العمرة للعام الهجري الحالي 1441، يوم الإثنين المقبل، في أعقاب تشغيل بوابة العمرة المصرية، وذلك في إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التي وضعتها وزارة السياحة، والتي تكفل قيام الوزارة بأداء دورها الرقابي لضمان حقوق المعتمرين المصريين وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم أثناء أداء المناسك إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية.

يٌذكر أن وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة قد أعلنت عن بوابة العمرة المصرية في يوليو الماضي، والتي تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، حيث صدر قرار بإنشائها من دولة رئيس مجلس الوزراء برقم 1782 لسنه 2019، وذلك من منطلق حرص الدولة على مواكبة التطور التكنولوجي في قطاع السياحة الذى يعد الآن عنصرا هاما في كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وهو ما يتسق مع محور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والخاص بالحج والعمرة والذى يهدف إلى الإشراف والمتابعة الدقيقة لموسم الحج والعمرة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحه.