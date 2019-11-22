أخبار مصر | قبل تركها المنصب.. أبرز محطات غادة والي في وزارة التضامن الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل تركها المنصب.. أبرز محطات غادة والي في وزارة التضامن الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر داخل وزارة التضامن الأجتماعي، عن المرشحين لشغل منصب وزير التضامن، خلفا للدكتورة غادة والي، المقرر أن تشغل منصبا رفيع المستوى في الأمم المتحدة.



غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ توليها الوزارة عملت على العديد من الملفات التي تهم المواطن الفقير، وتحقق العدالة الاجتماعية للأسر الأكثر فقرًا، كما عملت على تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج لخدمة ورعاية المواطنين.



ونرصد في السطور التالية أهم إنجازات غادة والي في حقيبة وزارة التضامن الاجتماعى:



_ تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامـة هـو برنامـج التحويلات النقدية المشروطة الـذي أطلقته وزارة التضامـن الاجتماعـي تحـت مظلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعــي.



_ تطوير الحضانات:

ويهدف البرنامج إتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال في المرحلة العمرية من (0-4 سنوات).



ويشمل البرنامج 4 محاور رئيسية تتمثل فى جودة وكفاءة الممارسات المهنية، الحوكمة والتشبيك والدعوة، التوسع فى تأسيس حضانات جديدة، تطوير حضانات أهلية قائمة.

_ مبادرة "سكن كريم":

تهدف هذه المبادرة إلى توفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحي وترميم سقف لمنزل الأسرة لكفالة حقها في العيش في سكن كريم، وتوفير فرص عمل في مشروعات كثيفة العمالة خاصة للشباب بما يضخ سيولة في القرى الأكثر فقرًا، بتكلفة 550 مليون جنيه تشارك وزارة التضامن بحوالي نصف هذا المبلغ بينما يساهم صندوق تحيا مصر بالجزء الآخر.



وتم تنفيذ تدخلات للأسر الأولى بالرعاية بالقرى المستهدفة بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر تشمل إنشاء أسقف 3936 منزلًا وتأهيل 2295 منزلًا من تمويل وزارة الأوقاف و6437 وصلة منزلية لمياه الشرب و1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا، وتم أو جاري تنفيذ 5592 وصلة خارجية للصرف الصحي بقرى بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا، و1370 وصلة صرف صحي داخلية بسوهاج و3800 وصلة صرف صحي داخلية بقنا.



كما تم تنفيذ 51466 وصلة منزلية للصرف صحي بتمويل من الجهات المساندة للبرنامج بالمحافظات الخمس من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وإحدى الجمعيات الأهلية بتكلفة إجمالية حوالي 217 مليون جنيه، أيضًا تم تأهيل 880 منزلا بتكلفة حوالي 35 مليون جنيه في 31 قرية في ست محافظات مناصفة بين شركة بالم هيلز وجمعية الأورمان وتأهيل 124 منزلا في ثلاث قرى بمحافظة سوهاج بتمويل حوالي 5 ملايين جنيه من مؤسستي ساويرس ومصر الخير وأتاحت حتى الآن أكثر من 1،5 مليون يومية عمل.

_ برنامج "فرصة":

يعد برنامج فرصة إحد البرامج التكميلية لتكافل وكرامة والذي، يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب العاطلين، لمن تم رفضهم فى برنامج الدعم النقدى والقادرين على العمل، من خلال توقيع بروتوكولات مع الجمعيات الأهلية وجمعيات المستثمرين وبالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة ووزارة التجارة، وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج حتى منتصف عام 2018 أفقر محافظات في الوجه القبلي والتي تم بدء العمل بها في برنامج (تكافل وكرامة) وهي محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان بالإضافة إلى محافظة كفر الشيخ بالوجه البحري.



_ بنك ناصر الاجتماعى:

يستفيد من خدمات بنك ناصر الاجتماعي من إقراض اجتماعي ومساعدات وزكاة نحو 3،5 مليون مواطن حصلوا هذا العام على 616 مليون جنيه. فضلا عن البدء فى تمويل عدد من المتعافين من الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات التابع للوزارة، عن طريق توفير مشروعات صغيرة يمولها البنك تتمثل في سيارات لتشغيلها في نقل الركاب وورش وعدد لإصلاح الكمبيوتر والمحمول وغيرها، كما يقوم صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر بصرف نفقة للمطلقات.



_ مكافحة الإدمان:

دشنت وزارة التضامن صندوق خاصة يكفل علاج المدمنين ويساعدهم فى تنفيذ مشروعات يمكن من خلالها توفير حياة كريمة لهم، على أن تنفذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان وضع الراهن للمشكلة، ودمج قضية المخدرات فى المناهج الدراسية، بهدف رفع الوعي بمخاطر التدخين وتعاطى المخدرات بكافة أشكالها وصورها بين الطلاب والمعلمين بمراحل التعليم قبل الجامعي، وكذلك علاج مرضى الإدمان من خلال المستشفيات المتخصصة الشريكة مع الخط الساخن وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة.



_ قروض للمتعافين من المخدرات:

يهدف دمج المتعافين في المجتمع من خلال توفير قروض تساعدهم على إنشاء مشروعات صغيرة لهم مع تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية مما أدى إلى خفض نسبة تعاطى المخدرات إلى 2% بعدما كانت 12% عام 2014، بجانب ايضا حملات الكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتوازي مع برامج التوعية.



_ برنامج "2 كفاية":

قاربت وزارة التضامن، على الانتهاء من المرحلة الأولى، لبرنامج الحد من الزيادة السكانية "2 كفاية"، فى 33 عيادة أهلية، باستهداف أكثر من مليون سيدة مستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" في 10 محافظات، هى "البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان"، وهى أكثر المحافظات التى تحصل على دعم نقدي، والأعلى فى نسب الخصوبة، وهي نفسها أفقر المحافظات، وهناك ارتباط وثيق بين الفقر والزيادة السكانية، وذلك وفقا لإستراتيجية السكان مصر 2030، ونفذت أكثر من مليون و500 ألف زيارة طرق أبواب، كما تم تحويل 223 ألف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة، للحصول على خدمات تنظيم الأسرة بالمجان.



_ قانوني "الجمعيات الأهلية" و"ذوي الإعاقة" يخرجان للنور:

نجحت وزارة التضامن، في إجراء العديد من اللقاءات والحوارات، مع أطراف المجتمع المدني والوزارات، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



واستطاعت الوزارة، في إصدار قانون ذوي الإعاقة نهاية العام الماضي، والذي أصبح من أهم القوانين المعمول بها فى مصر، والذي يوفر رعاية متكاملة لأكثر من 10 مليون شخص من ذوي الإعاقة، وفقا لما ذكرته نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.



_أطفال الشوارع:

برنامج حماية أطفال بلا مأوي لا يقل أهمية عن البرامج التى أطلقتها الدولة ضمن برامج شبكة الحماية الاجتماعية، والذى قدرت تكلفته بـ164 مليون جنيه، منها 114 مليونًا من صندوق تحيا مصر و50 مليونًا من صندوق دعم الجمعيات بالوزارة، لذا كثفت الدولة من جهودها تجاه ضم هؤلاء الأطفال في مؤسسات رعائية تساعدهم على دمجهم في المجتمع من جديد وتوفير أكبر قدر من الحماية لهم.



_ مشروع "مودة":

مشروع مودة يعمل على الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من الطلاق ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء ويستهدف مودة الفئة العمرية من 18 ـ 25 عام من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية والمتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاع من خلال برنامج تدريبي تم إعداده بدرجة عالية من الكفاءة لتحقيق الهدف المطلوب في الحفاظ على كيان الأسرة مستقبلا ورفع وعى تلك الفئة من الشباب في سن الزواج بأسس التعامل بين الزوجين وتحقيق التواصل الجيد بما يساعد في حل الكثير من المشكلات.



أصحاب الاحتياجات الخاصة

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يعد ملف ذوي الاحتياجات الخاصة من الملفات الهامة التي تهتم بها الدولة، بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2018 عامهم، وقبل أن يعلن الرئيس خصصت الوزارة 10 مليون جنيه لمشروع "، حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة" للعام المالي 2017 2018،بهدف توفير رعاية جيدة وتأهيل ملائم وحماية اجتماعية متكاملة لتمكينهم للأشخاص ذوى الإعاقة بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث إنها المرة الأولى في تاريخ وزارة التضامن، التي يتم فيها التوجه لإعداد إستراتيجية لتطوير السياسات والبرامج والأنشطة التي تسهم في مجملها في تحقيق رسالة الوزارة.



_ إطلاق موقع إلكتروني لبنك ناصر الاجتماعي:

يضم الموقع مجموعة من الخدمات والبرامج المقدمة من البنك وإجراءات الحصول عليها، كما يحتوي الموقع على الخدمات المصرفية بكل أشكالها ومعلومات عن التمويلات مثل تمويل الحضانات والمصروفات المدرسية وقروض المتعافين من الإدمان وأخبارا تحدث أولًا بأول، ويضم أهم الأسئلة الشائعة ونبذة عن البنك وتاريخه وأماكن تواجد الفروع والماكينات.



_ "صندوق عطاء":

أطلقت صندوق "عطاء" لرعاية ودعم أشخاص ذوي الإعاقة، حيث بدأت وزارة التضامن خلال الشهر الجاري، الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار الخيري، لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، كأول صندوق استثمار خيري في مصر.



ويستهدف الصندوق، تمويل الهيئات والجهات والجمعيات، التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية، ودعم برامج التدريب التحويلي لراغبى العمل من ذوي الإعاقة، طبقا لاحتياجات سوق العمل.



وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة، والمساهمة فى تمويل بناء أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تمويل وتقديم المساعدة النقدية أو العينية، لذوى الإعاقة وأسرهم، والمساهمة في تمويل بناء وتشغيل مراكز لرعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.



_مبادرة "بيتك":

تخصيص مبلغ 23 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات، لمبادرة "بيتك" لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك بهدف تطوير ورفع كفاءة عدد من دور الرعاية المسندة لوزارة التضامن الاجتماعي حتى تتمكن من القيام بالدور المنوط بها على الوجه الأمثل، وقد تضمنت:



- تطوير وتحديث البنية والتجهيزات اللازمة بالدور المستهدفة.



- رفع كفاءة الجهاز الإداري ومقدمي الرعاية من أجل تطوير وتحسين الممارسات المهنية وخدمات الرعاية المتكاملة.



- تحفيز المشاركة المجتمعية والانخراط المدني من أجل مناصرة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وتحسين أداء مؤسسات الرعاية الخاصة بهم.



- تفعيل وتطبيق وثيقة المعايير الخاصة بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ( الأيتام ) والمسنين داخل دور الرعاية.



كما تمثلت إنجازات المبادرة فيما يلى:

- رفع كفاءة البنية التحتية لعدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية " أيتام – مسنين "، وذلك من خلال صيانة دورات المياه وأعمال الصرف، صيانة شبكات الكهرباء، دهانات وترميمات، تجهيزات غرف الإعاشة والأنشطة.



- رفع كفاءة الجهاز الإداري ومقدمي الرعاية بدور رعاية " الأيتام – المسنين " لتحفيزهم ورفع قدراتهم وتنفيذ البرامج المهنية المتميزة، وتطبيق مبادئ الحوكمة وتحفيز المشاركة المجتمعية وسياسة حماية الأطفال والمسنين وتحفيز المشاركة المجتمعية وإدارة الموارد بشكل جيد.



- تصميم وتنفيذ بعض البرامج والأنشطة "الاجتماعية، التثقيفية، المهنية التى من شأنها أن تعزز المشاركة المدنية والتسويق المجتمعي.



- توافر المتابعة لكافة البيانات والمعلومات التي تخص الأنشطة المنفذة مما يوفر تحليل الموقف الإجمالي للمشروع ومقارنة ما تحقق بما كان مخطط تنفيذه، حيث تم التعاقد مع عدد من الاستشاريين لإعداد وتصميم الحقائب التدريبية، والانتهاء من الحقائب التدريبية لمقدمي دور رعاية الأيتام ومقدمي دور رعاية المسنين بعد المراجعة الفنية الشاملة، والانتهاء من وضع خطة تدريبية شاملة لبناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين والإدارة التنفيذية على الممارسات المهنية لمقدمي الخدمة والحكم الرشيد ودليل البرامج والأنشطة في عدد 159 دار مسنين وعدد 229 دار أيتام في عشر محافظات " القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، إسكندرية، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان وأسيوط".



_ مركز "رواد النيل":

تحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال ومساعدتهم في التغلب على التحديات التي تواجههم وتشمل:



- إعداد دراسات الجدوى والتوعية بأنواع الشركات وإجراءات تأسيسها ونوع التمويل المناسب لها



- تقوم بدور حلقة الوصل بين الشركات ورواد الأعمال وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، وتتضمن نحو 10 برامج تعمل على دعم ريادة الأعمال.



- توفر آليات التدريب والتحفيز لرفع المستوى الابتكاري والفني والإداري من خلال برامج المبادرة المختلفة



-تقدم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الدعم اللازم من تصميم وتطوير وتحفيز للاستمرار والمساهمة في نمو ريادة الأعمال في السوق المصري.



- إطلاق موقع التأمينات الأجتماعية:

دشنت وزارة التضامن الإجتماعى موقع إلكترونى الرسمى للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ليكون حلقة تواصل بين الهيئة والمتعاملين مع أنظمة التأمينات والمعاشات من مؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم وأصحاب أعمال، وذلك حرصا من الوزارة على إنشاء هذا الموقع وتفعيله يأتى فى إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى التواصل المنشود والهادف مع جميع فئات المجتمع لتعميق أواصر التعاون والمشاركة الفعالة، وتيسيرًا على أصحاب المعاشات بتقديم كافة الخدمات المميكنة.



_ مشروع "رفيق مسن":

مشروع "رفيق المسن" يستهدف المشروع تقديم خدمات الرعاية لمن يحتاجها في كنف أسرته، بعيدا عن البحث عن دور رعاية، والحفاظ على الترابط والتماسك الأسري، وإبقاء المسن وتقديم الرعاية له فى مسكنه، الذى قضى فيه مشوار حياته، وتوفير البديل للرعاية المؤسسية للمسنين.



ودربت الوزارة، شباب الخريجين من الجنسين، على خدمة المسنين، فى إطار من منهج تدريبي منظم وموحد وشامل، لإعداد وتأهيل جليس المسن، مع تشجيع الجمعيات على العمل فى المشروع، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة لتوفير خدمة رفيق المسن.



وكان كلفها إبراهيم محلب، بتولي حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي في وزارته الأولى واستمرت في منصبها في وزارته الثانية ووزارة شريف إسماعيل ووزارة مصطفى مدبولي، وذلك بعد أن كانت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية وأدت اليمين الدستورية في حكومة شريف إسماعيل.