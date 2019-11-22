أخبار مصر | البنك الدولي يقدم التهنئة لغادة والي على المنصب الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك الدولي يقدم التهنئة لغادة والي على المنصب الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، التهنئة إلى غادة والي وزير التضامن الاجتماعي بعد اختيارها مديرا تنفيذيا لمكتب الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة ووكيل سكرتير عام الأمم المتحدة.



وقال محي الدين "خالص التهنئة للوزيرة غادة والي لتوليها منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة؛ مهام كبيرة تنتظرها وهي أهل لها بما عرف عنها من كفاءة ودأب وخبرة متميزة وأعمال تشهد لها في مصر، كما كانت لها نشاطات ملموسة في التعاون العربي والأفريقي في مجالات عملها".



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ورحب بها قائلا: "السيدة المحترمة غادة والي إضافة متميزة لتعزيز التعاون الدولي ودعم جهود المؤسسات والمنظمات الدولية وسعيًا لخدمة الناس في كافة بقاع الأرض وأطيب التمنيات لها بالتوفيق والسداد".



ومن جانبها رحبت وزارة الخارجية بما أعلنته الأمم المتحدة، اليوم، بشأن قرار السكرتير العام أنطونيو جوتيريش، باختيار غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.



وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن ما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة ممتدة تؤهلها لتولي هذا المنصب المهم، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المُنظمَة، وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.