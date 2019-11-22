شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء باردة ليلا.. اعرف توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمواطنين خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرار فى حالة الجو على أغلب أنحاء الجمهورية، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الصغرى أبرز توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة وحتى نهاية الأسبوع، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة ونصائح الأرصاد للمواطنين، فى نقاط مبسطة كما يلى:

- توقعات بطقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا.

- توقعات بطقس بارد ليلا وخلال الساعات الأولى من الصباح الباكر.

- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها معتدلة.

- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

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- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة.

- درجات الحرارة المتوقعة شمال الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجات.

- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

- تحذيرات للمواطنين من برودة الأجواء ليلاً وبالصباح الباكر.

- مناشدات للمواطنين باصطحاب "جاكت" أثناء الليل والصباح الباكر وارتداء الملابس الثقيلة.

- درجات الحرارة الصغرى تتراوح من 13 لـ14 درجة مئوية.

- فرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل لـ12 و13 درجة.

- نصائح للمواطنين بمتابعة النشرة الجوية بشكل يومى فمن الوارد ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة فى أى وقت.