شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الإنقاذ تبحث عن 3 شباب غرقوا في مياه مصرف بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية البحث عن 3 شباب غرقوا في مياه مصرف الجاز بمنية سندوب إثر انقلاب تروسيكل بينما أصيب أثنين آخرين وتم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ الجامعي للعلاج.

وتلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة، بإنقلاب تروسيكل في مصرف الجاز أمام سندوب وكان يستقله 5 من الشباب.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وتم انقاذ اثنين بمعرفة الأهالي وهما محمد المتولى يوسف خليل، 40 سنة منية سندوب، ومصاب بآلام بالظهر واشتباه كسر بالساق اليسرى، وعبدالحميد أحمد توفيق، 22 سنة من قرية منية سندوب ومصاب بجرح قطعى بالجبهة 5سم وسحجات بالجسم، بينما اختفى ثلاثة آخرين في مياه الترعة وهم: «أحمد حسن، وعمرو الباز، والسيد عطيه»، وتكثف القوات الإنقاذ النهرى من جهودها للبحث عنهم.