شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين لأعضاء النقابة: «اهتموا بمظهركم شوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن المحاماة مهنة لن تكون سوى للمشتغلين بها، ولا داعى لغيرهم إهدار وقتهم للوجود بجداول عضويتها.

وأضاف عاشور، فى كلمة خلال افتتاح الدورة الثالثة لمعهد المحاكمة بالنقابة الفرعية للمحامين بمحافظة المنوفية، أمس الأول، إنه التقى ممثلى الشركة المنفذة لميكنة المحاكم الاقتصادية حيث تم الاتفاق على أن يكون دخول المحامى للمنظومة على قدم المساواة مع القاضى فى بالاطلاع على الدعاوى وغيرها. وشدد عاشور على أهمية التزام المحامين بمظهرهم وألا يقلوا عن القضاة أو وكلاء النيابة ويجب على المحامى ارتداء بدلة كاملة والمحامية بالحد الأدنى من الاحتشام المتعارف عليه فى المجتمع، كما شدد أيضاً على أهمية الالتزام بقيم الاحترام والأمانة والشرف، وضرورة أن يحترم أعضاء النقابة الجميع بدءاً من حاجب المحكمة والشرطى المكلف بحماية القاعة، ما يجبر الآخرين على احترام المحامين، وهذا لا يعنى «التباسط».

من جانبه رفض خالد راشد، نقيب محامى المنوفية، فى كلمته بالافتتاح دعوات مقاطعة الجمعية العمومية للمحامين المقرر انعقادها الإثنين المقبل، مشيراً إلى أن مجلس النقابة حقق إنجازات عديدة لا يمكن إغفالها ومنها تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، وتحمل متاعب كثيرة لتحقيق هذا الإنجاز الذى نتج عنه زيادة غير مسبوقة فى المعاش ليصل حده الأقصى لـ3 آلاف جنيه والأدنى 1000 مع زيادة دورية سنوية بنسبة 5%، وعدم اقتطاع المعاش بخروج أحد المستحقين واستمراره كاملاً حتى آخر مستحق. وأشار نقيب محامى المنوفية إلى أن هناك من يريد التقليل من هذه الإنجازات وإسقاط الجمعية العمومية المقرر انعقادها لأهواء شخصية وانتخابية دون أدنى مراعاة لمصالح أعضاء النقابة الذين يطوفون فى ساحات المحاكم ويسهرون الليالى دفاعاً عن حقوق المواطنين وتحقيقاً للعدالة.