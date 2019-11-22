البنك الدولى يهنئ غادة والى لتوليها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى، التهنئة لغادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، بعد اختيارها مديرا تنفيذيا لمكتب الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة ووكيلا لسكرتيرعام الامم المتحدة. وقال محي الدين،"خالص التهنئة للوزيرة غادة والي لتوليها منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة مهام كبيرة تنتظرها وهي أهل لها بما عرف عنها من كفاءة ودأب وخبرة متميزة وأعمال تشهد لها في مصر، كما كانت لها نشاطات ملموسة في التعاون العربي و الافريقي في مجالات عملها، مرحباً بالوزيرة وأنها إضافة متميزة لتعزيز التعاون الدولى، ودعم جهود المؤسسات والمنظمات الدولية وسعياً لخدمة الناس في كافة بقاع الأرض وأطيب التمنيات لها بالتوفيق". Advertisements

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