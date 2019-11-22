شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: كتاب دورى لـ9 محافظات يتضمن معايير مكافحة العدوى بصالونات التجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الصحة والسكان كتابًا دوريًا لـ9 محافظات، يشمل التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادى الصحية. المحافظات الـ9 هى بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الجيزة، بني سويف، الأقصر، أسوان. وتضمن الكتاب الدورى استخدام الأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها، ذات المرة الواحدة وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بإدعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادٍ صحى لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين.

يشار إلى إطلاق المبادرة فى تسع محافظات كمرحلة أولى، بالتنسيق والتعاون مع وزارتى التنمية المحلية، والأوقاف، والكنيسة المصرية الذين قاموا بدور محورى لنشر التوعية وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالمبادرة.

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