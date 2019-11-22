شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن الموافقة على تصدير 181 ألف شتلة لـ3 أصناف فاكهة إلى 3 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، عن معهد بحوث البساتين التابع مركز البحوث الزراعية، وافق على تصدير 181 ألف شتلة فاكهة منها "فرولة وموز ومانجو، إلى السعودية وبيرو والبحرين، خلال أسبوع تنطبق على عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية.

وقال التقرير، الذى حصل ”الخليج 365”، على نسخه منه أنه من بين الموافقات تصدير 100 ألف شتلة إلى السعودية، من شتلات الفراولة، والموافقة على تصدير 50 ألف شتلة أيضًا فراولة إلى السعودية فى 31 من الشهر الماضى، بالإضافة إلى الموافقة على تصدير 30 ألف شتلة موز ناتج زراعة أنسجة إلى بيرو، وتصدير 1000 شتلة مانجو صنف كيت إلى دولة البحرين، تنطبق على عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية.

وتابع تقرير الحاصلات الزراعية، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.