شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موافقة لجنة الإسكان.. تعرف على محظورات قانون التصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب بشكل نهائى على مشروع القانون بشأن تعديل قانون رقم 17 لسنة 2019 فى التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، ومن المتوقع طرح هذه التعديلات على الجلسة العامة للبت فيها، وفيما يلى نرصد الحالات التى لن يشملها التصالح: 1. الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. 2. التعدى على خطوط التنظيم. 3. المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز. Advertisements 4. تجاوز قيـود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى. 5. البناء على الأراضى المملوكة للدولة. 6. البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. 7. تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية. 8. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

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