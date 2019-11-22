شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق جديد للصحة النفسية بتشريع برلمانى.. تعرف على اختصاصاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص مشروع قانون مقدم من الحكومة لمجلس النواب، بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، على إنشاء صندوق للصحة النفسة بوزارة الصحة. وجاء بمشروع القانون في المادة (41): "ينشأ صندوق للصحة النفسية بوزارة الصحة يديره مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه وعضوية كل من: ـ رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية. ـ أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان. ـ رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة. Advertisements ـ أحد أعضاء المجلس القومى للصحة النفسية يختاره المجلس. ـ ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين يرشحه اتحاد الجمعيات الأهلية. ـ أحد الشخصيات العامة المهتمين بالصحة النفسية يختاره وزير الصحة. ـ المراقب المالى بوزارة الصحة. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قراراته.

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