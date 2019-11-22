شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. قطع المياه عن مدينة الأقصر وضواحيها 12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مدينة الأقصر غداً السبت، قطع المياه بمدينة الأقصر وضواحيها، وذلك من السادسة صباحاً حتى السادسة مساءاً، وذلك لربط خطوط طرد الصرف الصحى الجديدة بالخطوط الرئيسية القائمة حالياً، والتي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وقال اللواء محمد يحيي رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، أن تلك الأعمال وربط الخطوط تأتي ضمن أعمال التوسعات الجارية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بالحبيل، وذلك فى إطار أعمال تحسين منظومة الصرف الصحي بمدينة الأقصر، مناشداً جميع المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير إحتياجاتهم خلال تلك الفترة والإبلاغ لغرفة عمليات، وكذلك الخط الساخن 125 وأرقام 0952282406 – 01147999752، وذلك فى حال وجود أى طارئ.

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ويضيف رئيس شركة مياة الأقصر لـ"الخليج 365"، أنه تشهد محافظة الأقصر خلال تلك الفترة، أعمال التوسعات التى تجرى فى محطة معالجة الصرف الصحى بالغابات الشجرية فى الحبيل شرقى المحافظة بمدينة القرنة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث يتابع تلك الأعمال وفد من الكونجرس الأمريكى بتنظيم جولات تفقدية لأعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالغابات الشجرية، وتقدر الطاقة التصميمية لمشروع التوسعة بـ 36، 000 م3/يوم، وتشمل حفر برك الأكسدة وخزانات الموازنة بطول المسار المعدل لخط الطرد الموجود قطر 800م ضمن مساحة الغابات، التى سيتم استصلاحها وتقدر بحوالى 30 فدانا إضافية.

ويؤكد اللواء محمد يحيى، إنه تم العمل فى عدد كبير من المشروعات بمجال الصرف الصحى بمحافظة الأقصر لخدمة المواطنين، من أبرزها مشروع توسعات محطة المعالجة (برك الأكسدة) بالحبيل من 29 إلى 65 ألف م3/يوم بتكلفة حوالى 257 مليون جنيه، والذى يخدم بصورة كبيرة الزيادة السكانية والاستغلال الأمثل للصرف الصحى خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن العمال يواصلون مهمتهم فى إنهاء المشروع الضخم المقام بدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث إنه خلال الأيام الماضية زار المشروع مؤخراً الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة للمياه، والمهندس محى الدين أحمد رئيس قطاع التعاون الدولى بالشركة القابضة، وجمال الدين آحيد مستشار الشركة القابضة لقطاع جنوب الصعيد، ومحمد فوزى مدير عام الصرف الصحى بالأقصر، حيث قاموا بجولة موسعة لمتابعة أعمال التوسعات بمعالجة الصرف الصحى بالحبيل، واطلعوا على المساحات الجديدة المضافة وأعمال حفر الأحواض لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة والتى تقدر بحوالى 1 مليون و743 الف متر مكعب، وكميات الردم لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة حوالى 764 الف متر مكعب، حيث أكد على أهمية الالتزام بالجدول الزمنى للمشروع وإزالة كافة المعوقات لإنجازه فى الوقت المحدد له.