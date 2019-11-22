النائب العام لأعضاء نيابة استئناف قنا: "لابد أن يلمس صاحب كل مظلمة قرارًا عادلًا ناجزًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعرب النائب العام المستشار حماده الصاوي، عن سعادته لزيارة نيابة استئناف قنا، معلقًا: "يسعدني أن تكون بداية زياراتي الميدانية إلى نيابة استئناف قنا، فأنا أعلم مردود تلك الزيارة لدى كل منا، وسنرى هذا المردود على أرض الواقع في الفترة القادمة".

وقال النائب العام، حسب بيان له، مساء الخميس، خلال زيارته لنيابة استئناف قنا، إن الجهد الذي بذلته إدارة النيابات بنشاط ملحوظ للإسراع في تنفيذ تعليماته كان الغرض منه توفير المناخ اللازم لأداء الأعضاء رسالتهم وهي ليست بهينة.

وأضاف: "فهي أمانة على عاتق كل واحد منا، وهي أن يلمس كل صاحب شكوى أو مظلمة قرارًا عادلًا ناجزًا من النيابة العامة، رسالتنا ألا نفرط في استخدام سلطاتنا، فلا حبس على الإطلاق، ولا إخلاء سبيل على الإطلاق، فالمسؤولية التي على عاتقنا أن نثبت للمجتمع أن في بلادنا نيابة عامة هي العمود الفقري للمجتمع".

وأشار المستشار "الصاوي" إلى أن أعضاء نيابة قنا يمتلكون سلطات يعرفونها، قائلا: "لكن الأجمل أن نستخدم ما نملكه من سلطات على الوجه الأصح.. لا أريد أن يتحدث الناس عن إنجازات النائب العام، بل أن يتحدثوا عن إنجازات النيابة العامة".

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وتابع: "هناك من يستخدم ما يجري من أحداث بخبث لينال من بلادنا، وأنا مؤمن منذ أولى خطوات خطوتها بالنيابة العامة أن لها دورًا في إصلاح المجتمع، فهي الجهة التي لها تأثير فيه بأسره، وليس تأثيرًا انضباطياً وحسب، بل لها أيضًا في بعض الأحوال تأثير اقتصادي لو تأملنا".

وواصل النائب العام: "ما أطلبه من أعضاء النيابة العامة أن يهتم كل واحد منهم بالجهة التي ينتمي إليها، والتي يأمل الناس فيها أن تعبد للمجتمع توازنه، وسيعود هذا التوازن باداء احترافي رفيع المستوى لأعضاء النيابة العامة، فسير القضايا الوتحقيقات في مسارها الصحيح يولد شعورا بالراحة، وشعورا برفع الظلم واداء الحقوق، شعور نلمسه لدى الناس وفي تعليقاتهم".

واستطرد: "أهتم في كل لقاء بأبنائي من أعضاء النيابة العامة أن أعدوهم للتأمل في لفظ قاضي التحقيق المنصوص عليه في قانون الإجراءات القانونية، تمنعوا وتفكروا فيه، حققوا وعيونكم عيون القاضي، حققوا وغايتكم الوصول إلى دليل يرقى بكم إلى الاطمئنان".

وأكمل: "متفاءل بكم، وسعيد بأننا نعمل داخل الدولة المصرية التي نحبها، وأرغب في تعزيز ثقة الشارع المصري بالنيابة العامة، أرغب أن يشير الناس إليكم أنكم رجال عدل أصحاب دور في المجتمع".

وأتم النائب العام حديثه: "كلمة أخيرة مكتبي مفتوح للجميع، وأرحب بكل من لديه مقترح أو فكرة جديدة لصالح النيابة العامة".