وزير القوى العاملة يصل أسيوط للمشاركة في الملتقى التوظيفي الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

وصل وزير القوى العاملة محمد سعفان إلى مطار أسيوط الدولي، مساء الخميس؛ لافتتاح الملتقى التوظيفي الثاني والذي تنظمه محافظة أسيوط بالتعاون مع مديرية القوى العاملة.

وكان في استقبال الوزير، المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط، وحازم علي وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، وعبد الناصر بكر رئيس اتحاد عمال أسيوط، وعلى سيد وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

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وأشار نائب المحافظ إلى أن وزير القوى العاملة سيشارك في افتتاح الملتقى التوظيفي بحديقة الفردوس، كما سيطلق مبادرة "مصر بكم أجمل" ويسلم عقود العمل للأشخاص ذوي القدرات الخاصة ويسلم شهادات تدريب مهني لبعض الحرف وشهادات "أمان" للعمالة الغير منتظمة، فضلا عن تفقد أقسام الملتقى التوظيفي بمشاركة محافظ أسيوط جمال نور الدين والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب وشباب المحافظة.

يشار إلى أن الملتقى سيوفر 5 آلاف فرصة عمل خارج المحافظة في مختلف القطاعات والشركات الخاصة، والذي تستمر فعالياته يومي السبت والأحد الموافق 23 و24 نوفمبر الجاري بمرسى حورس بحديقة الفردوس، وذلك في إطار جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على البطالة وتنمية الصعيد.

وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن تنظيم الملتقى التوظيفي الثاني لشباب المحافظة للعمل "خارج المحافظة" من خلال تكاتف الجهود لخلق فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص ومساعدتهم على فتح مشروعات جديدة بدعم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومبادرة "مشروعك" بالوحدات المحلية والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب والخريجين بالشركات والمصانع "خارج المحافظة" بمدن القاهرة والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب على أن يكون سن المتقدم من 20 سنة إلى 55 عامًا بمرتبات شهرية تبدأ من 2500 جنيه وحتى 4000 جنيه ويوجد بمعظم الشركات إقامة داخلية ومواصلات داخلية ووجبات بالإضافة إلى توفير فرص التدريب من أجل التوظيف للشباب لصقل خبراتهم ومواهبهم وتأهيلهم لسوق العمل بمختلف القطاعات مشيدًا بدور التعليم الفني في تخريج شباب مؤهل لسوق العمل وفتح مشروعات جديدة.