أول تعليق من فريد الديب على شائعة وفاة سوزان مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حاتم أبو النور:

نفى فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ما أثير مؤخرًا حول وفاة سوزان مبارك، قائلًا: "معلومات مغلوطة غير صحيحة".

وأضاف "الديب"، في تصريح لـ"الخليج 365"، الخميس: "السيدة سوزان مبارك بالفعل تتواجد في أحد المجمعات الطبية الكبرى بالقاهرة، وقد حُجزت في العناية المركزة إلا أن صحتها الآن أصبحت في تحسن مستمر".

وكان علاء مبارك، رد على أحد متابعيه بسؤالها: "السيدة سوزان مبارك.. ما مدى صحة الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا؟"، قائلاً: "أخبار كاذبة حضرتك لا أساس لها من الصحة، وخير إن شاء الله".

ونشر تويتة في وقت سابق من اليوم الخميس، مرفقة بصورة سوزان مبارك، وقال فيها: "نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي، وندعوا الله أن يتم شفائها على خير، وأن تعود إلى بيتها في القريب العاجل".