محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حاتم أبو النور:
نفى فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ما أثير مؤخرًا حول وفاة سوزان مبارك، قائلًا: "معلومات مغلوطة غير صحيحة".
وأضاف "الديب"، في تصريح لـ"الخليج 365"، الخميس: "السيدة سوزان مبارك بالفعل تتواجد في أحد المجمعات الطبية الكبرى بالقاهرة، وقد حُجزت في العناية المركزة إلا أن صحتها الآن أصبحت في تحسن مستمر".
وكان علاء مبارك، رد على أحد متابعيه بسؤالها: "السيدة سوزان مبارك.. ما مدى صحة الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا؟"، قائلاً: "أخبار كاذبة حضرتك لا أساس لها من الصحة، وخير إن شاء الله".
ونشر تويتة في وقت سابق من اليوم الخميس، مرفقة بصورة سوزان مبارك، وقال فيها: "نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي، وندعوا الله أن يتم شفائها على خير، وأن تعود إلى بيتها في القريب العاجل".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من فريد الديب على شائعة وفاة سوزان مبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.