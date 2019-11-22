الاثنين المقبل.. القاهرة تستضيف أسبوع البنية الأساسية في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
تستضيف القاهرة، أسبوع البنية الأساسية في أفريقيا، والذي تستمر فعالياته على مدار خمسة أيام بدء من يوم الاثنين القادم.
ويشارك في الحدث- الذي يعد أحد أكبر الفعاليات التي تستضيفها مصر في إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي- نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال البنية الأساسية من مختلف الدول الإفريقية.
ويناقش المشاركون عددًا من الموضوعات من بينها: البنية التحتية للعقد القادم وبرامج ومشاريع بناء القدرات في النهج المتكامل متعدد القطاعات للبنية التحتية ومشاريع البنية التحتية التي تهدف إلى تسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري، إلى جانب مشاريع صيانة وإعادة تأهيل وتشغيل شبكات البنية التحتية المدرجة في أجندة 2063.
كما سيشهد أسبوع البنية الأساسية في إفريقيا إطلاق فيديو لشبكة السكك الحديدية عالية السرعة في إفريقيا والخطة الرئيسية 2063، وإطلاق شبكة المرأة الإفريقية في البنية التحتية.
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