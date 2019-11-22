أخبار مصر | ضحايا "الملف الالكترونى" .. مصادر بالتعليم تكشف أزمة جديدة بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضحايا "الملف الالكترونى" .. مصادر بالتعليم تكشف أزمة جديدة بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشارت المصادر إلى أن أولياء الامور حينما يقومون بسحلب الملفات الخاصة بأولادهم لا يأخذون من المدرسة ما يفيد بأنه تم سحب الملف، قائلين لـ"الخليج 365":" حتى لو الطالب سحب ملفه الورقي من المدرسة بيكون لسه على قوة المدرسة الكترونيًا".
وإستكملت المصادر:" لو الطالب موجود على قوة المدرسة الكترونيا والمدرسة مشالتوش بيفضل مقيد وولى الأمر مجبر يدفع المصروفات حتى لو إبنه فى مدرسة أخرى".
وأشارت المصادر أن هذه الثغرة يفعلها المدارس الخاصة خاصة مع أولياء أمور الطلاب من رياض الاطفال حتى الصف الثالث الابتدائي لأنها سيكون ناجح بقوة القانون.
وأكدت المصادر أن الوزارة استقبلت شكاوى عديدة من أولياء الامور بشأن هذا الأمر ولكن الحل الوحيد يكون فى إدارة المدرسة حيث أنها هى الوحيدة من حقها سحب ملف الطالب الكترونيًا أو شطبه إلكترونيًا من عندها أو تحويله لمدرسة أخرى عن طريق السيستم الالكتروني.
وأشارت المصادر أن الحل الوحيد فى هذا الأمر أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعمل قواعد منظمة لهذا الأمر حتى لا يقع أولياء الامور فريسة لأصحاب المدارس الخاصة خاصة أنهم يقولون لأولياء الامور أنه لابد من سداد المصروفات حتى يقوموا بسحب الملف الالكترونى للطالب.