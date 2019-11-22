أخبار مصر | وفود 11 دولة مشاركة ببطولة العالم لرفع الأثقال تزور جاير أندرسون (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفود 11 دولة مشاركة ببطولة العالم لرفع الأثقال تزور جاير أندرسون (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استصاف القسم التعليمي لذوي الإحتياجات الخاصة بمتحف جاير أندرسون أبطال العالم لرفع الأثقال من ذوي الاحتياجات الخاصة وأبطال الأمم الإفريقية في بطولتهم الأولى لرفع الأثقال والتي تقام بمحافظة الجيزة في الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر 2019 ممن دول مصر، وليبيا، ونيجيريا، وزيمبابوي، والهند، واليابان، وتركيا، وروسيا، وأوكرانيا، وجمهورية التشيك، وفنزويلا.

وتأتي الزيارة على هامش استضافة جمهورية مصر العربية للبطولتين، وشهد الجولة مرفت عزت مدير عام متحف جاير أندرسون والدكتور أحمد عوين رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين، وأحمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمكفوفين، والدكتور خالد عبادة المدير الفني لمنتخب مصر لرفع الأثقال، مع وفد من وزارة الشباب والرياضة.

وتم اصطحاب الوفود في زياره لقاعات المتحف كما تم استخدام لوحات برايل الشارحة للمتحدثين بالعربية واستخدام نماذج مقلدة للقطع الأثرية أثناء الزيارة، تم تقدبم نسخه من كتالوج المتحف المطبوع بطريقة برايل هدية من المتحف للاتحاد المصري للمكفوفين.

متحف جاير أندرسون هو من طراز المباني الأثرية التي تحولت إلى متاحف، حيث يتكون بيتين أثريين، الأول لمحمد بن الحاج سالم، والثاني للسيدة آمنة بنت سالم، وتم الربط بينهما بممر، ويطلق عليهما بيت الكريتلية.

ويعد هذين البيتين من الآثار الإسلامية النادرة والثمينة وتنتمي إلى العصر المملوكي والعثماني، ويقع بيت الكريتلية في أحد أعرق شوارع القاهرة القديمة شارع وميدان أحمد بن طولون في حي السيدة زينب.

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وولد جاير أندرسون، في بريطانيا عام 1881م، وعمل طبيبًا في الجيش الإنجليزي وكان من بين الضباط الذين خدموا في الجيش الإنجليزي والجيش المصري في وادي النيل.

استقر أندرسون بمصر التي عشقها من كل جوانحه منذ عام 1908م، واعتبر أندرسون مصر وطنه الثاني، فقد ذكر في مذكراته المحفوظة بمتحف فيكتوريا والبرت بلندن "مصر أحب الأرض إلى قلبي لذلك لم أفارقها لأني قضيت بها أسعد أيامي منذ مولدي" وكان أندرسون مهتمًا بالآثار من العصور المختلفة وخصوصًا الفن الإسلامي حيث قام بتجميع مجموعات نادرة تعرض حاليًا في المتحف.