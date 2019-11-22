مصر | عاجل.. ضبط هارب ينتمي للجماعة الإسلامية بالمنيا مطلوب في ١٤٢ قضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ضبط هارب ينتمي للجماعة الإسلامية بالمنيا مطلوب في ١٤٢ قضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية معه.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط محكوم عليه هارب، ينتمي للجماعة الإسلامية بمحافظة المنيا، (تاجر ملابس – مقيم بالمنيا وله محل إقامة بالقاهرة)، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد (142) قضية (شيكات بدون رصيد – إيصالات أمانة) بلغ إجمالى أحكام مدة الحبس فيها (119) سنة،

الجدير بالذكر، أن المتهم سبق ضبطه عدة مرات خلال الفترة من عام 1989 حتى عام 2000، وعقب الإفراج عنه، ابتعد عن مخالطة عناصر الجماعة.

وأشارت المعلومات إلى تورطه فى العديد من المعاملات المالية، سعيًا للكسب السريع مما أدى إلى تراكم الديون عليه.