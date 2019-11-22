مصر | شقيقة الطالب السوداني ضحية التنمر: الظاهرة تحتاج لعلاج نفسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شقيقة الطالب السوداني ضحية التنمر: الظاهرة تحتاج لعلاج نفسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت جوليا مانوث شقيقة جون مانوث والمعروف إعلاميا بـ"ضحية التنمر"، أنها سوف تذهب مع شقيقها إلي منتدي شباب العالم عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له ولإربعة من أفراد عائلته.



وأضافت "جوليا" لـ "الخليج 365" أنها تتفق مع رد فعل شقيقها ضد المتنمرين، قائلة: "لو كنت معه لتصرفت بنفس الطريقة والأصح هو عدم الرد عليهم".



وأشارت إلي أنها تعرضت من قبل للتنمر، عند خروجها من المدرسة فقاما بعض الاشخاص باخذ حقيبتها ومضايقتها، وانها استغرب بشدة لانها تعتبر نفسها ابنه مصر وأن المصريين والسودانيين شعب واحد. وأشارت إلي أنها تعرضت من قبل للتنمر، عند خروجها من المدرسة فقاما بعض الاشخاص باخذ حقيبتها ومضايقتها، وانها استغرب بشدة لانها تعتبر نفسها ابنه مصر وأن المصريين والسودانيين شعب واحد. وأضافت انه يمكن علاج "المتنمرين" من خلال التنشئة الصحيحة والتربية الجيدة منذ الصغر واحترام الأراء والجنس واللون وعدم التفرقة.



وتابعت "جوليا"، أن حبس المتهمين ليس علاج وهو أمر غير صحيح، لأننا بشر ويجب أن نعطي للمخطئيين فرصة ثانية لتصحيح أخطائهم.

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وأكدت انه لابد من العلاج النفسي للمتنمرين، والتركيز علي الاصدقاء والابتعاد عن صحبة السوء لأنهم يجعلون الشخص سئ اذا لم يكونوا جيدين.