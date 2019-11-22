شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتقدم الجنازة العسكرية لمفتش الأمن العام بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، مساء الخميس، الجنازة العسكرية التي أقيمت لابن سوهاج العميد شرطة خالد الشريف، مفتش الأمن العام بمحافظة البحر الأحمر، والذي وافته المنية ظهر الخميس إثر حادث سير على الطريق الصحراوى قنا- سوهاج.

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وأقيمت صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد على بن أبى طالب بشارع الجامعة، وبعدها تم حمل الجثمان ملفوفا في علم مصر على سيارة إطفاء، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، وبعدها تم حمل الجثمان لدفنه بمسقط رأسه بمدينة إخميم.

وقدم محافظ سوهاج، العزاء لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد شارك في الجنازة العسكرية الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، واللواء طارق علام، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، واللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء أشرف عطا، حكمدار قنا، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية بالمحافظة والصعيد، وأبناء وأهالي سوهاج.