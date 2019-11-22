شكرا لقرائتكم خبر عن فيلسوف العصر الرقمي: الشاب في مصر يمتلك تكنولوجيا أفضل مما كانت لدى رئيس دولة منذ 20 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب جيسون سيلفا، فيلسوف العصر الرقمي، ونجم السلسلة العلمية (Brain Games)، سعادته بتلقيه دعوة الحضور إلى «سهل حشيش» للاشتراك في قمة «فيستيد للإبداع والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن قمة»فيستيد للإبداع والتكنولوجيا«، هي أكبر قمة في العالم للتكنولوجيا الوايعة.

وقال «سيلفا» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية»إم بي سي مصر«اليوم الخميس، إن التكنولوجيا الواعية هي عبارة عن إدخال المزيد من الإنسانيات والقيم إلى التكنولوجيا، كما أنها تعد إخراج العلم إلى خارج المعمل والنمط التقليدي، موضحًا أن بعض الناس متوترين من التكنولوجيا أو خائفين لأنها تسير بسرعة كبيرة.

وأكد فيلسوف العصر الرقمي، أن الشاب الصغير في مصر الذي يحمل هاتفًا ذكيًا يمتلك تكنولوجيا اتصالات أفضل مما كانت لدى رئيس دولة منذ 20 عامًا، موضحًا أن أدوات تغيير العالم موجودة في يد كل فرد، مشددًا على أن التكنولوجيا حاليًا في أفضل حالاتها.