شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مبارك يرد على شائعة وفاة والدته سوزان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حقيقة وفاة والدته سوزان مبارك بعد صراع مع المرض. وعلق علاء مبارك على أحد المغردين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على حقيقة وفاة السيدة سوزان مبارك. وقال علاء: «أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، وخير بإذن الله».

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